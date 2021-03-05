Ростов снова лидирует по числу новых случаев COVID-19

Ростов-на-Дону снова лидирует по числу новых случаев коронавируса. Заразился, по данным на 8 марта, еще 101 горожанин.По 9 больных зарегистрировали в Новошахтинске, Новочеркасске, Неклиновском и Красносулинском районах, по 8 – в Таганроге, Гуково, Семикаракорском, Азовском и Кагальницком районах, 7 – в Зерноградском районе. В Батайске, Константиновском и Аксайском районах выявили по 6 новых случаев COVID-19, в Шахтах, Егорлыкском и Багаевском районах – по 5, в Сальском, Тацинском, Белокалитвинском и Чертковском районах – по 4, в Каменском, Морозовском районах, Зверево и Волгодонске – по 3, в Пролетарском, Октябрьском, Усть-Донецком, Цимлянском районах и городе Донецке – по 2. В Боковском и Заветинском районах – всего по одному положительному тесту.В общей сложности заразились коронавирусом в минувшие сутки 268 дончан, за все время пандемии – 75 228. Из них уже выздоровели более 87%.