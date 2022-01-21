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Ростов сковали девятибалльными пробками из-за сильного снегопада

Ростов сковали девятибалльными пробками из-за сильного снегопада

Дороги Ростова-на-Дону из-за мощного снегопада сковали пробки в девять баллов. Водители едут со скоростью в десять километров в час, а то и меньше.

Судя по картам, к вечеру 24 января в городе снова невозможно проехать. Полностью стоит улица Оганова, Таганрогская (от АЗС Роснефть до пересечения с Оганова). Движение парализовано на улице Вавилова (от Таганрогской до проспекта Королева). В центральной части города ситуация не лучше: улица Красноармейская стоит в обе стороны от улицы Города Волос до Халтуринского переулка. Огромные заторы также на улице Большой Садовой, на проспекте Богатяновский спуск, а также на улице Максима Горького.

Снег начал заметать донскую столицу с 21 января. Все выходные метель наращивала обороты, а в первый рабочий день новой недели стала причиной опозданий многих горожан.
Фото: Яндекс Карты
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