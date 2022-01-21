Из-за снегопада Ростов сковали восьмибалльные пробки

Фото: Яндекс.карты.

Дороги Ростова-на-Дону из-за непогоды сковали восьмибалльные пробки. Автомобилисты едут со скоростью не больше 10 километров в час.По данным сервиса «Яндекс.Карты», 24 января с самого утра в городе образовались огромные заторы. Особенно сложная ситуация - на участках по Ворошиловскому проспекту (от моста до кольца на площади Гагарина), в районе ТЦ «Горизонт» по Нагибина, на улицах Шеболдаева, Варфоломеева, Малиновского, Доватора, Вятской, Красноармейской и проспекте Шолохова.Снег начал заметать донскую столицу с 21 января. Все выходные метель не стихала, а в первый рабочий день новой недели стала причиной опозданий многих горожан. Время на дорогу увеличилось на полчаса, а то и больше.