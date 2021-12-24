Фото: Яндекс Карты

Из-за сильнейшего снегопада Ростов сковали 9-балльные пробки. Осадки накрыли город утром 28 декабря.Заторы наблюдаются во всех районах города. Наиболее загружены проспект Стачки, улица Малиновского, Западное шоссе, Портовая, также стоят Обсерваторная, Всесоюзная, Михаила Нагибина, Ашхабадский переулок, проспекты Шолохова, 40-летия Победы, Карла Маркса.Не радует дорожной обстановкой и центр донской столицы. Здесь движение затруднено на крупных городских улицах: Большой Садовой, Красноармейской, Мечникова, проспектах Ворошиловском, Ленина, Чехова и других.В связи с ухудшившимися погодными условиями водителям стоит быть максимально внимательными. Судя по картам, в это утро в Ростове произошло уже не менее пяти аварий. Многие улицы остаются нечищеными. Пешеходам также стоит переходить дорогу только в оборудованных местах.