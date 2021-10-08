Ростов остается лидером по числу новых зараженных COVID-19 в регионе

За сутки в Ростовской области зафиксировали 534 случая инфицирования коронавирусом. По данным на 12 октября, большая часть новых пациентов с COVID-19 - жители донской столицы. Там заболели 177 человек. В Шахтах и Таганроге выявили по 17 зараженных. В Новочеркасске и Волгодонске - по 16.Борьбу с опасной инфекцией начали 15 жителей Новошахтинска и по 14 человек из Азова и Каменска-Шахтинского. В Гуково и Батайске вирус подхватили по девять человек. В Зверево и Донецке положительные результаты тестов на коронавирус получили по восемь человек. В Зимовниковском, Сальском, Волгодонском, Аксайском, Кагальницком и Морозовском районах - по семь.На территории Красносулинского, Песчанокопского, Миллеровского, Зерноградского, Чертковского, Азовского, Матвеево-Курганского, Неклиновского и Орловского районов заболели по шесть человек. Аналогичная ситуация - в Шолоховском, Мартыновском, Октябрьском, Цимлянском и Мясниковском.Пациентами с COVID-19 стали по пять жителей Тацинского, Верхнедонского, Каменского, Обливского, Егорлыкского, Багаевского и Семикаракорского районов. Столько же инфицированных - в Константиновском, Веселовском и Тарасовском. Коронавирус подхватили по четыре человека, проживающих в Кашарском, Милютинском, Боковском, Целинском, Заветинском, Родионово-Несветайском и Пролетарском районах.В числе новых зараженных оказались три жителя Ремонтненского района и по два - Усть-Донецкого и Куйбышевского. Меньше всего инфицированных выявили в Советском, Белокалитвинском и Дубовском районах. Там заболели по одному человеку.Общее число зараженных на Дону достигло 144 839 человек. Из них 7 151 скончался от тяжелых последствий. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.