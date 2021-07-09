Ростов и Каменск - лидеры по числу новых пациентов с COVID-19

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 320 человек. По данным на 12 июля, большинство из них (105 человек) - жители Ростова-на-Дону. На втором месте по числу инфицированных оказался Каменск-Шахтинский. Там COVID-19 заразились 19 человек.По 11 заболевших выявили на территории Сальского и Красносулинского районов. В Аксайском заболели 10 человек, а в Таганроге - девять. По восемь случаев инфицирования оказалось в Гуково, Новошахтинске и Каменском районе.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по семь жителей Зерноградского района и Азова. В Батайске, Новочеркасске, а также Азовском, Неклиновском, Мясниковском районах - по шесть. В Егорлыкском, Кагальницком, Волгодонском, Миллеровском и Семикаракорском - по пять.Медики выявили по четыре зараженных в Багаевсокм, Зимовниковском, Дубовском, Белокалитвинском районах и Зверево. В Донецке, Шахтах, Мартыновском, Обливском, Боковском, Цимлянском и Октябрьском - по три.В Веселовском, Чертковском, Матвеево-Курганском районах вирус подхватили по два человека. Столько же заболевших оказалось в Кашарском, Целинском, Пролетарском и городе Волгодонске. По одному случаю инфицирования выявили в Заветинском, Морозовском, Орловском, Шолоховском и Песчанокопском районах. Аналогичная ситуация - в Милютинском и Усть-Донецком.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 102 799 человек. Большинство из них побороли опасную инфекцию, однако медики не смогли спасти всех пациентов с COVID-19. Вирус забрал жизни 4 835 жителей донского региона. По информации областного правительства, 20 из них скончались за минувшие сутки.