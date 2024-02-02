Ростов остается лидером по ценам на молочку и хлеб в регионе

Фото: Rostov.ru.

Ростов-на-Дону занимает первое место по самым высоким ценам в регионе на хлеб и молочные продукты. Актуальная стоимость товаров условной корзины опубликована на сайте Ростовстата.По данным на 29 января, килограмм творога обойдется жителям донской столицы в 412 рублей. В Волгодонске его продают по 367 рублей (на 45 рублей дешевле). Там же выгодно брать стерилизованное молоко (86 рублей, когда в Ростове — 93) и твердые сорта сыров (687 за кило, в Ростове — 750). Маргарин можно купить в Ростове за 251 рубль, а в Миллерово — за 216 (на 35 дешевле).Цены остаются высокими и на баранину — 617 рублей за килограмм. В Миллерово за нее просят 536 (на 83 рубля меньше). Там же самая дешевая капуста (32 рубля, когда в Ростове — 40) и соль (19 рублей, в Ростове — 21). Подсолнечное масло в столице региона стоит 127 рублей, а в Сальске — 119. Хлеб в зависимости от сорта муки продают по 79-80 рублей. В городах, где его продают дешевле, разница между ржаным и пшеничным больше. В Шахтах цена на ржаной составляет 59 рублей, а пшеничный выгоднее всего в Миллерово (71 рубль). Ценник на само пшено составляет 49 рублей, когда в Таганроге его можно купить за 46.