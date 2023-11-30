Ростов остается лидером по ценам на молочку и курицу в регионе

Фото: Rostov.ru.

Донская столица остается лидером в регионе по ценам на молочную продукцию и курицу. Актуальная стоимость товаров условной корзины опубликована на сайте Ростовстата.По данным на 27 ноября, килограмм охлажденных или замороженных кур обходится жителям столичного города в 235 рублей. В Миллерово эту птицу продают по 197 рублей за кило (на 38 рублей дешевле). Твердые сорта сыра в Ростове можно купить по 738 рублей, когда в Волгодонске за них попросят порядка 682 рублей (на 56 рублей меньше). Там же выгоднее всего брать сливочное масло (703 рубля при 742 в Ростове), творог (380 рублей при 408 в Ростове) и маргарин (215 рублей при 253 в Ростове).В Сальске самые дешевые подсолнечное масло (120 рублей) и сметана (271 рубль). Ростовские торговцы продают их за 130 и 293 рубля соответственно. Также в донской столице зафиксировали самые высокие цены на соль (21 рубль), пшено (51 рубль) и хлеб (от 76 до 80 рублей, в зависимости от сорта муки).Среди выгодных товаров Ростов может традиционно похвастаться двумя продуктами. Это свинина (356 рублей) и пастеризованное молоко (70 рублей).