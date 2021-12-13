Ростов-на-Дону в ближайшие сутки снова накроет туманом

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В Ростове утром 16-17 декабря ожидается сильный туман. Об этом сообщает управление ГО и ЧС города.Туман опустится на донскую столицу утром 16 декабря. Водителям в эти часы нужно быть предельно внимательными, поскольку погодное явление значительно ухудшит видимость на дорогах.Осторожными следует быть и пешеходам. Во избежание ДТП лучше надеть заметную одежду со светоотражающими элементами и переходить дорогу только в оборудованных для этого местах.Отметим, что туман может стать причиной задержки авиарейсов.