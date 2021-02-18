Ростов-на-Дону – лидер по числу инфицированных коронавирусом за сутки

За сутки больше всего зараженных коронавирусом в донском регионе выявили в Ростове. С 19 на 20 февраля в городе зафиксирован 121 заболевший.Всего в 40 муниципалитетах Ростовской области инфицированными стали 315 человек. В Таганроге заболели 15 жителей, в Новочеркасске – 14, в Неклиновском районе – 11, в Мясниковском районе и Батайске – по 10. В Зерноградском районе заразились восемь дончан, в Сальском и Шахтах – по семь, в Азовском, Красносулинском, Кагальницком, Семикаракорском, Цимлянском и Октябрьском районах, а также в Новошахтинске - по шесть. По пять случаев заболевания зафиксировано в Волгодонске, Тацинском, Волгодонском, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, по четыре – в Гуково, Пролетарском и Багаевском районах.В Милютинском и Каменском районах, а также в Каменске-Шахтинском выявлены по три инфицированных, в Усть-Донецком, Чертковском, Орловском, Шолоховском и Матвеево-Курганском районах – по два, в Зверево, Егорлыкском, Веселовском, Мартыновском и Куйбышевском районах – по одному.