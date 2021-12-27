«Ростов-Дон» победил в Кубке России «Ладу»

Фото: ГК Ростов-Дон

Первый матч после паузы на чемпионате мира сложился трудно. С волжанками пришлось повозиться – интрига жила до самого конца матча.В первой части вечера «Ростов-Дон» смотрелся гораздо лучше. За первые тридцать минут игры «жёлто-чёрные» добились преимущества в три гола – 17:14. Во второй части поединка ростовчанки сбавили обороты, а «белки» сумели возродить интригу и держать болельщиков в напряжении до самого конца игры. В итоге в решающий момент хозяйки площадки сыграли чуть лучше и отстояли победу – 33:32.По личной статистике, среди дончанок самыми полезными были Грас Заади (6 мячей), Эдуарда Аморим (5) и Кристина Кожокарь (5). У «Лады» Валерия Кирдяшева поразила ворота соперника 10 раз.В другой встрече Кубка России «Звезда» (Звенигород) в гостях превзошла «Астраханочку». «Ростов-Дон» сыграет теперь в «финале четырёх», дата и место проведения станут известны позднее. Следующий матч для подопечных Пера Юханссона состоится 4 января, когда в Суперлиге «Ростов-Дон» будет принимать «Звезду» (Звенигород).