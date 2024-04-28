Роман Вильфанд: Ростовскую область ожидает аномальная жара в начале мая

Фото: Ростов ру.

На майские праздники на юге России, в частности в Ростовской области, ожидается аномальная жара. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха поднимется до +29 градусов. Это значительно выше среднестатистических показателей для данного времени года.Тем не менее после начального всплеска температуры синоптики прогнозируют ее понижение до более комфортных значений - до +21...+23 градусов. Вильфанд уточнил, что это не похолодание, а лишь небольшое понижение температуры до уровня, который обычно считается комфортным для человека.В свете прогнозируемой аномальной жары стоит вспомнить несколько советов по безопасности. Старайтесь избегать прямого солнечного света, особенно в самое жаркое время дня. Если вы выходите на улицу, носите головной убор и одежду из натуральных тканей, которая отражает солнечные лучи. Обязательно увлажняйте и охлаждайте свое тело. Важно пить больше воды, чем обычно, чтобы предотвратить обезвоживание. Также рекомендуется принимать прохладный душ или использовать влажные полотенца для охлаждения. Избегайте физических нагрузок в самые жаркие часы дня. Если возможно, перенесите тренировки и другую активную деятельность на утро или вечер.Помимо этих советов, не забудьте следить за состоянием здоровья и обращайте внимание на симптомы перегрева или обезвоживания.