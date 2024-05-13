В Ростовской области из-за взрыва в частном доме пострадала пожилая супружеская пара

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Каменске-Шахтинском Ростовской области в результате взрыва в частном доме пострадала пожилая пара. Супруги пользовались газовым баллоном.Напомним, 13 мая в поселке Лиховском произошел взрыв в частном домовладении. В результате случившегося строение было полностью разрушено. В больницу с ожогами доставили 69-летнего местного жителя и его 64-летнюю супругу.В СУ СКР по донскому региону сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка. На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия.Также донская прокуратура взяла ход расследования на контроль.