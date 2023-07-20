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Родным погибшего в СВО контрактника из Ростовской области передали награды

Родным погибшего в СВО контрактника из Ростовской области передали награды
Родственникам контрактника из Ростовской области, погибшего в зоне СВО, передали боевые награды. Об этом стало известно 19 июля.

Вадим Ермаков жил в поселке Опенки Пролетарского района. В сентябре 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В декабре 30-летний мужчина получил смертельное ранение, выполняя свой долг.

Тело погибшего доставили на родину. Там же с Вадимом Ермаковым простились.

За проявленную храбрость бойца посмертно наградили медалью «За отвагу» и крестом ЧВК «За отвагу и мужество». Награды передали сестре Вадима, проживающей в Краснодарском крае.
Фото: соцсети.
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