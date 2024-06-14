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Роддом в Волгодонске переходит на особый режим работы. Об этом сообщает портал DonDay с ссылкой на Владимира Бачинского - главного врача Городской больницы №1 имени Виктора Жукова.Это связано с тем, что в больнице не хватает специалистов. Недавно сразу три акушера-гинеколога уволились, и теперь приём пациенток ведут только два врача.Роддом будет принимать только экстренных пациенток. Плановые приёмы будут проводиться в центральной районной больнице Сальского района и в городе Шахты. В таком режиме роддом будет работать до особого распоряжения о его отмене.