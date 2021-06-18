Режиссер Кирилл Серебренников трогательно поздравил отца с Днем медика

Известный режиссер из Ростова-на-Дону трогательно поздравил отца с Днем медика. Знаменитый ростовчанин опубликовал серию снимков с отцом в своем Инстаграме 20 июня.На нескольких из размещенных фото можно увидеть отца - Семена Серебренникова, - в молодости. На первом снимке он держит на руках кроху-сына, замотанного в пеленки. На другой - маленький Кирилл стоит на берегу моря с родителями. Среди этого мини-альбома есть и современное фото. На нем отец постановщика совсем седой, а некогда маленький мальчик уже известный режиссер.Серию снимков Серебренников опубликовал в связи с Днем медика. Ведь его отец - Семен Михайлович, - знаменитый в стране врач-хирург.- Он уникальный хирург, сделал десятки тысяч сложных операций, у него на операционном столе за всю долгую жизнь не умер ни один пациент! - Написал режиссер. - Брался оперировать больных, когда другие отказывались.По словам деятеля искусств, у отца были сотни учеников и тысячи человек, которых он вылечил. Кирилл закончил поздравление пожеланием долгих лет жизни и трогательными словами.- Горжусь им. Люблю его. Папа, живи долго! - написал Серебренников.Подписчики режиссера отметили, что Кирилл очень похож на отца, и присоединились к поздравлению.