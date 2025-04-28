В Ростове ожидается похолодание до +2 градусов в короткую предпраздничную неделю

Фото: Rostov.ru

В короткую предпраздничную неделю в Ростове ожидается похолодание до +2 градусов. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.В понедельник, 28 апреля, в течение дня температура воздуха не прогреется выше +13 градусов. Ночью столбики термометров достигнут +2 градусов.На следующий день ситуация аналогичная. Днем – до +16 градусов, а вечером – похолодание до +5 градусов.Уже перед майскими праздниками потеплеет. Температура воздуха днем достигнет +20 градусов, а вечером – до +8 градусов.