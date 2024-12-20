Режим повышенной готовности из-за воздушной опасности ввели в Ростове

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону 20 декабря ввели режим повышенной готовности. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.Режим повышенной готовности начал действовать 20 декабря с 18:30. Продлится он до 21 декабря 10:00. В это время все силы и средства РСЧС донской столицы должны быть готовы к экстренному реагированию в случае необходимости.