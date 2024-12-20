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Режим повышенной готовности из-за воздушной опасности ввели в Ростове

Режим повышенной готовности из-за воздушной опасности ввели в Ростове
В Ростове-на-Дону 20 декабря ввели режим повышенной готовности. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Режим повышенной готовности начал действовать 20 декабря с 18:30. Продлится он до 21 декабря 10:00. В это время все силы и средства РСЧС донской столицы должны быть готовы к экстренному реагированию в случае необходимости.
Фото: Ростов.Ру
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