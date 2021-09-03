Львам нужно поберечь здоровье, а Рыбы рискуют быть обманутыми: гороскоп на неделю
Первая полноценная неделя сентября принесет знакам Зодиака множество положительных моментов. Для одних это будет продвижение по карьерной лестнице и получение результата от работы, в то время как для других появится возможность вырваться в путешествие. Подробный прогноз составила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — все внимание направлено на работу команды. Кроме контроля за происходящим, вам потребуются собранность и терпение, чтобы ничего не упустить и успеть в срок.
♉ Телец — руководствуясь желанием получить удовольствие или материальную выгоду, постарайтесь оценить реальную перспективу. Бесплатный сыр - только в мышеловке.
♊ Близнецы — продуктивная неделя. Во избежание ошибок и иллюзий анализируйте происходящее, рассуждайте и обсуждайте все возникающие ситуации.
♋ Рак — от вас потребуется более глубокое проникновение в выполняемый процесс. Незнание тонкостей может дорого стоить. В дальние поездки отправляться нежелательно.
♌ Лев — рекомендация одна. Будьте внимательны к своему здоровью: принимайте пищу не спеша и одевайтесь по погоде.
♍ Дева — начнете собирать плоды своего труда, но руку все же «держите на пульсе». Взбираться на гору лучше мелкими шагами.
♎ Весы — удачна неделя для любых ваших начинаний, поездок, коммерческих переговоров, взаимодействия с важными людьми, обучения. Можете получить презент.
♏ Скорпион — «тише едешь - дальше будешь». Вы умеете ждать и методично идти к цели. Вот и сейчас не суетитесь и настаивайте на своих условиях. Все получится!
♐ Стрелец — многозадачность - этот навык необходим как никогда. Следуйте маршрутной карте и все успеете. Юридические вопросы быстро разрешатся. Извлечете пользу от поездки и коммуникаций, от иностранных граждан.
♑ Козерог — от вас требуется последовательность в действиях. При взаимодействии с людьми скорейшего результата сможете добиться, применив дипломатию, через похвалу и подарки.
♒ Водолей — на этой неделе все еще можете испытывать волнение и беспокойство, но не все так плохо, как кажется. Ваши разумные действия, доводы и обоснования + везение помогут найти выход из сложившейся ситуации.
♓ Рыбы — доверчивость может навредить вам на этой неделе: возможны обман или использование ваших ресурсов. Прислушивайтесь к проверенным друзьям, к тем, кто называет вещи своими именами.