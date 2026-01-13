Новости
Провал зимней уборки: в Новочеркасске уволили начальника службы эксплуатации

Плохая уборка снега и наледи стоила должности начальнику МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации» Сергею Кислякову. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своих социальных сетях, подчеркнув свою принципиальную позицию в отношении качества работы коммунальных служб.

Кроме увольнения Кислякова, дисциплинарное взыскание объявлено исполняющему обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ Владимиру Костюку.

Решение о кадровых перестановках было принято после критики со стороны жителей города и личной проверки, проведенной по поручению главы Новочеркасска. Комиссия, обследовав центральные улицы, пешеходные зоны и подходы к социально значимым объектам, выявила многочисленные нарушения: неубранный снег, наледь на тротуарах, необработанные противогололедными материалами участки.

Градоначальник также сообщил о претензионной работе, проводимой с конца прошлого года, в отношении подрядчика ИП Семененко, отвечающего за зимнюю уборку города.
Фото: Donday
