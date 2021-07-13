Департамент ЖКХ и благоустройства Новочеркасска возглавил Василий Бушуев

В департаменте ЖКХ и благоустройства Новочеркасска вступил в должность новый директор. Как сообщает администрация города, им стал Василий Бушуев.Кресло директора департамента уже известно Василию Бушуеву. Ранее он возглавлял ведомство - с 2016-го по 2019 год. После этого он уступил место Сергею Бочану, который, в свою очередь, после повышения в 2021-м передал полномочия Денису Черненко. Спустя четыре месяца на должность вновь было принято назначить Василия Бушуева. К исполнению своих обязанностей он приступил 15 июля.В начале своего трудового пути чиновник работал в МУП «Спецавтохозяйство». Там с 1997-го по 2015-й он сменил несколько должностей - от техника полигона и до заместителя директора по эксплуатации. До октября 2016 года после ликвидации «Спецавтохозяйства» работал в МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации». На сегодняшний день последним местом работы Василия Бушуева числится должность замдиректора по АХЧ Центра социального обслуживания населения города Новочеркасска.Перестановки произошли не только в Новочеркасске, но и в Аксайском районе. Так, исполняющим обязанности главы администрации района стал Сергей Бодряков. Эту должность он занял после ареста Виталия Борзенко. Напомним, бывший глава администрации был задержан в Кисловодске по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и организации преступного сообщества.