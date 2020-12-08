Проспект Королева в Ростове превратился в ледовый каток из-за коммунальной аварии

В Ростове на проспекте Королёва 10 декабря произошла коммунальная авария. В районе дома №23 порвало трубу, и вода сильным потоком хлынула на проезжую часть.Из-за минусовых температур улицу очень быстро сковало льдом. Несмотря на то, что дорогу посыпали специальным реагентом, ситуацию на дороге это никак не спасло. Автомобили двигаются крайне медленно и осторожно, чтобы в любой момент успеть выполнить манёвр и не попасть в ДТП.На место ЧП уже выехали сотрудники водоканала. Спасатели восстанавливают трубы и размораживают проезжую часть.