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Проспект Королева в Ростове превратился в ледовый каток из-за коммунальной аварии

Проспект Королева в Ростове превратился в ледовый каток из-за коммунальной аварии
В Ростове на проспекте Королёва 10 декабря произошла коммунальная авария. В районе дома №23 порвало трубу, и вода сильным потоком хлынула на проезжую часть.

Из-за минусовых температур улицу очень быстро сковало льдом. Несмотря на то, что дорогу посыпали специальным реагентом, ситуацию на дороге это никак не спасло. Автомобили двигаются крайне медленно и осторожно, чтобы в любой момент успеть выполнить манёвр и не попасть в ДТП.

На место ЧП уже выехали сотрудники водоканала. Спасатели восстанавливают трубы и размораживают проезжую часть.

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