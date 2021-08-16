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Пропавшую в Таганроге 75-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Таганроге 75-летнюю женщину нашли живой
Пропавшую в Таганроге пожилую женщину нашли живой. О местонахождении Тамары Гордиенко не было информации несколько дней.

Пенсионерка вышла из дома 15 августа. Больше трех дней она не выходила на связь с родными. Родственники обратились за помощью к волонтерам и СМИ. Ориентировки с фотографией женщины расклеили в общественных местах. Это помогло в поисках.

К счастью, пожилую женщину увидели на улице местные жители. Проходившая мимо Надежда узнала в пенсионерке пропавшую и сразу же позвонила в поисковую службу. Сейчас Тамара Гордиенко находится дома. Она жива и здорова.

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