Пропавшую в Таганроге 75-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Таганроге пожилую женщину нашли живой. О местонахождении Тамары Гордиенко не было информации несколько дней.Пенсионерка вышла из дома 15 августа. Больше трех дней она не выходила на связь с родными. Родственники обратились за помощью к волонтерам и СМИ. Ориентировки с фотографией женщины расклеили в общественных местах. Это помогло в поисках.К счастью, пожилую женщину увидели на улице местные жители. Проходившая мимо Надежда узнала в пенсионерке пропавшую и сразу же позвонила в поисковую службу. Сейчас Тамара Гордиенко находится дома. Она жива и здорова.