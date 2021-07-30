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В Ростове нашли живой пропавшую пожилую женщину

В Ростове нашли живой пропавшую пожилую женщину
В Ростове нашли живой без вести пропавшую 79-летнюю Людмилу Ерошенко. На поиски пенсионерки ушло несколько часов.

Женщина ушла из дома утром 3 августа и перестала выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились в полицию и за помощью к добровольцам.

В этот же день в поисковый отряд поступил звонок от работника бригады скорой помощи №67. Он сообщил местонахождение Людмилы Николаевны. Волонтеры выехали на место и передали пенсионерку родным.

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