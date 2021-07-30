В Ростове нашли живой пропавшую пожилую женщину

В Ростове нашли живой без вести пропавшую 79-летнюю Людмилу Ерошенко. На поиски пенсионерки ушло несколько часов.Женщина ушла из дома утром 3 августа и перестала выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились в полицию и за помощью к добровольцам.В этот же день в поисковый отряд поступил звонок от работника бригады скорой помощи №67. Он сообщил местонахождение Людмилы Николаевны. Волонтеры выехали на место и передали пенсионерку родным.