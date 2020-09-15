Оставила записку: в Ростовской области ищут без вести пропавшую школьницу

В Ростовской области разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу. Наталья Орел ушла из дома в Батайске около полуночи 16 сентября, оставив записку.За несколько часов до исчезновения ученица делала уроки. Когда мама зашла пожелать дочке спокойной ночи, в комнате никого не оказалось. На столе была записка, в которой девочка попросила у родных прощения и попросила ее не искать.По словам родственников, они подали в полицию заявление о пропаже ребенка. Оказать содействие просят и СМИ. Наташа вышла из дома в джинсах и синей кофте. На вид девочке - не больше 15 лет, у нее русые волосы до плеч, глаза зеленые, рост - 165 сантиметров. При себе у нее были мелкие деньги.Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, просьба позвонить по телефону: 8-901-000-14-97.