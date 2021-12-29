В Ростовской области нашли живой пропавшую 15-летнюю девушку

Фото: МО МВД России "Каменский"

В Ростовской области пропавшую без вести 15-летнюю школьницу нашли живой. Анастасия Ш. не выходила на связь больше суток.Настя живет в микрорайоне Лиховском Каменского района. Отвечать на звонки и смс она перестала 7 января, почти сразу, как уехала в Каменск-Шахтинский. После неоднократных попыток выйти со школьницей на связь родственники обратились в полицию.В субботу, 8 января, школьницу нашли живой. О том, где она была все это время и почему не выходила на связь, пока ничего не сообщается.