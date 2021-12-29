Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области нашли живой пропавшую 15-летнюю девушку

В Ростовской области нашли живой пропавшую 15-летнюю девушку

В Ростовской области пропавшую без вести 15-летнюю школьницу нашли живой. Анастасия Ш. не выходила на связь больше суток.

Настя живет в микрорайоне Лиховском Каменского района. Отвечать на звонки и смс она перестала 7 января, почти сразу, как уехала в Каменск-Шахтинский. После неоднократных попыток выйти со школьницей на связь родственники обратились в полицию.

В субботу, 8 января, школьницу нашли живой. О том, где она была все это время и почему не выходила на связь, пока ничего не сообщается.
Фото: МО МВД России "Каменский"
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.