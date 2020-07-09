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Разыскиваемый в Ростовской области 71-летний мужчина найден живым

Разыскиваемый в Ростовской области 71-летний мужчина найден живым
Пропавшего в Батайске Ростовской области 71-летнего пенсионера нашли живым. Новость опубликовал 14 июля поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

Григория Майдинова разыскивали с 12 июля. Утром он вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинском наблюдении. Родственники, беспокоясь за пенсионера, обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Спустя несколько дней стало известно, что мужчина вернулся домой. Сейчас он в безопасности. Его здоровьем займутся специалисты.

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