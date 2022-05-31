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Пропавших в Ростовской области подростков нашли живыми

Пропавших в Ростовской области подростков нашли живыми

В Ростовской области нашли живыми пропавших без вести подростков. Как сообщалось ранее, 11-летний Никита Я. ушел из дома 30 мая, а связь с Аленой К. оборвалась еще 17 мая.

Никита живет в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Когда родители не дождались его обратно, они забили тревогу. Семья сразу же обратилась в полицию с заявлением об исчезновении школьника. К поискам подключились и волонтеры. Мальчика нашли спустя три дня.

Алена ушла из дома в Батайске и пропала. Обеспокоенные родители попросили помощи у правоохранителей и волонтеров. На поиски девушки ушло две недели.

Сейчас подростки дома, с ними все в порядке. Где они находились все это время, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт Юг
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