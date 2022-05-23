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В Батайске без вести пропала 15-летняя девочка

В Батайске без вести пропала 15-летняя девочка
В Батайске ищут пропавшую без вести 15-летнюю Алёну Константинус. Девочка бесследно исчезла 17 мая.

В тот день она ушла из дома и не вернулась. Обеспокоенные родители, не дождавшись дочь, обратились в полицию. Правоохранители и волонтеры уже больше недели разыскивают несовершеннолетнюю.

Пропавшая худощавая, глаза карие, волосы черные длинные, рост – 168 сантиметров. Во что была одета, родные не знают.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Алёны Константинус, сообщите по телефону: 8 (800) 700 54 52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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