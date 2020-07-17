Пропавшего в Ростовской области 36-летнего мужчину нашли живым

36-летнего мужчину, который уехал на своём авто из донского региона и не вернулся домой, нашли спустя неделю. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг» 20 июля.О пропаже Анатолия Белых сообщили донским волонтёрам 13 июля. Никто не знал, где может находиться мужчина, не ориентирующийся в пространстве и нуждающийся в медицинской помощи. Родные и близкие предполагали, что он мог отправиться в Краснодарский край.Почему Анатолий так долго не выходил на связь, неизвестно. Также нет информации о том, где нашли пропавшего мужчину.