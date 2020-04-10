Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего в Ростовской области 34-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Ростовской области 34-летнего мужчину нашли живым
В Ростовской области разыскали пропавшего без вести мужчину. Александр Круглов 13 апреля вышел на связь с родными. На его поиски ушло несколько дней.

Дончанин пропал в Цимлянске 9 апреля. Он поссорился с супругой и, выйдя из дома, ушёл в неизвестном направлении. На работе он не появлялся, на телефонные звонки не отвечал. Вскоре жена и друзья Александра разместили информацию о поиске в Сети.

Наконец, стало известно, что Круглов нашёлся живым. Как оказалось, он несколько дней ночевал на месте старой работы. Знакомые сообщили, что с ним всё в порядке, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.