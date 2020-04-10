Пропавшего в Ростовской области 34-летнего мужчину нашли живым

В Ростовской области разыскали пропавшего без вести мужчину. Александр Круглов 13 апреля вышел на связь с родными. На его поиски ушло несколько дней.Дончанин пропал в Цимлянске 9 апреля. Он поссорился с супругой и, выйдя из дома, ушёл в неизвестном направлении. На работе он не появлялся, на телефонные звонки не отвечал. Вскоре жена и друзья Александра разместили информацию о поиске в Сети.Наконец, стало известно, что Круглов нашёлся живым. Как оказалось, он несколько дней ночевал на месте старой работы. Знакомые сообщили, что с ним всё в порядке, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.