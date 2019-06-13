Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего в Ростове 9-летнего ребенка нашли живым

Пропавшего в Ростове 9-летнего ребенка нашли живым
Живым нашли пропавшего в Ростове 9-летнего ребенка. Об этом 16 июня сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».

Как ранее сообщалось, Артем Ш. ушел из дома 14 июня и не вернулся обратно. Обеспокоенные родители не находили себе места, а самостоятельные поиски ребенка не увенчались успехом.

Тогда родные обратились за помощью к добровольцам. Они расклеили ориентировки, бросили клич в социальных сетях и стали прочесывать окрестности.

Спустя двое суток после исчезновения мальчика нашли живым. Его передали родителям, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.