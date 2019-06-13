Пропавшего в Ростове 9-летнего ребенка нашли живым



Живым нашли пропавшего в Ростове 9-летнего ребенка. Об этом 16 июня сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».



Как ранее сообщалось, Артем Ш. ушел из дома 14 июня и не вернулся обратно. Обеспокоенные родители не находили себе места, а самостоятельные поиски ребенка не увенчались успехом.



Тогда родные обратились за помощью к добровольцам. Они расклеили ориентировки, бросили клич в социальных сетях и стали прочесывать окрестности.



Спустя двое суток после исчезновения мальчика нашли живым. Его передали родителям, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.