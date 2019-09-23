Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего несколько дней назад в Ростовской области мужчину нашли живым

Пропавшего несколько дней назад в Ростовской области мужчину нашли живым
В Батайске нашли пропавшего несколько дней назад мужчину. 65-летний местный житель пропал 23 сентября.

В день пропажи Василий Внуковский вышел из дома в неизвестном направлении. Когда через пару часов он не вернулся, родственники забили тревогу. У батайчанина были проблемы со здоровьем. Он нуждался в медицинской помощи и, кроме того, терял ориентацию в пространстве.

Родные обратились в полицию и к поисковикам отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшего.

Спустя два дня пенсионера опознала бывшая соседка. Василий Внуковский пришёл на своё бывшее место жительства. Там его и нашли.

В настоящее время мужчина находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.