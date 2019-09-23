Пропавшего несколько дней назад в Ростовской области мужчину нашли живым



В Батайске нашли пропавшего несколько дней назад мужчину. 65-летний местный житель пропал 23 сентября.



В день пропажи Василий Внуковский вышел из дома в неизвестном направлении. Когда через пару часов он не вернулся, родственники забили тревогу. У батайчанина были проблемы со здоровьем. Он нуждался в медицинской помощи и, кроме того, терял ориентацию в пространстве.



Родные обратились в полицию и к поисковикам отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшего.



Спустя два дня пенсионера опознала бывшая соседка. Василий Внуковский пришёл на своё бывшее место жительства. Там его и нашли.



В настоящее время мужчина находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.