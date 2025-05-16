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В Волгодонске к поискам пропавшего 19-летнего юноши подключились волонтеры

В Волгодонске к поискам пропавшего 19-летнего юноши подключились волонтеры
В Волгодонске к поискам пропавшего 19-летнего юноши подключились волонтеры. Владимир Караков не выходил на связь с близкими уже более двух дней.

Молодой человек отправился из дома в Красном Яру в Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения, но до места назначения не добрался. Когда Владимир не вернулся домой и перестал отвечать на звонки, его родные начали беспокоиться. Родители обратились в полицию с заявлением о пропаже сына.

Рост пропавшего — 186 сантиметров, телосложение худощавое. В последний раз его видели в чёрной рубашке и брюках.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: соцсети
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