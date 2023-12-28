Прокурора Кагальницкого района уволили после драки с сотрудником Росгвардии
Прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов уволен после драки с сотрудником Росгвардии. Информацию об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своих соцсетях.
Вероятнее всего, Сагита Ахметова уволили по отрицательным мотивам из-за драки в одном из пабов Ростова. Инцидент произошел 22 декабря в «Лондон Пабе» на Кировском, № 98. Там Ахметов серьезно поругался с сотрудником Росгвардии. Он напал на стража порядка с кулаками. Четкий удар отправил росгвардейца в нокаут. У него диагностировали перелом височной кости и ушиб головного мозга.
После случившегося происшествия пострадавший был госпитализирован. Прокурору выдвинули обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».
В настоящее время решается вопрос об аресте прокурора.