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Прокурора Кагальницкого района уволили после драки с сотрудником Росгвардии

Прокурора Кагальницкого района уволили после драки с сотрудником Росгвардии
Прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов уволен после драки с сотрудником Росгвардии. Информацию об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своих соцсетях.

Вероятнее всего, Сагита Ахметова уволили по отрицательным мотивам из-за драки в одном из пабов Ростова. Инцидент произошел 22 декабря в «Лондон Пабе» на Кировском, № 98. Там Ахметов серьезно поругался с сотрудником Росгвардии. Он напал на стража порядка с кулаками. Четкий удар отправил росгвардейца в нокаут. У него диагностировали перелом височной кости и ушиб головного мозга.

После случившегося происшествия пострадавший был госпитализирован. Прокурору выдвинули обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».

В настоящее время решается вопрос об аресте прокурора.
Фото: СоцСети
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