Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Уголовное дело об избиении сотрудника Росгвардии передано в СУ СКР по Ростовской области

Уголовное дело об избиении сотрудника Росгвардии передано в СУ СКР по Ростовской области
Уголовное дело об избиении сотрудника Росгвардии прокурором Кагальницкого района передано в СУ СКР по Ростовской области. Информацию об этом опубликовал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн 25 декабря.

ЧП случилось 22 декабря в заведении «Лондон Паб» на Кировском, 98. Александр Хинштейн сообщил, что прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов выпил и начал конфликтовать с росгвардейцем. Ссора переросла в драку, в ходе которой прокурор нокаутировал офицера, сломав ему основание черепа и причинив ушиб головной мозг. Росгвардеец был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Возможно, что после случившегося Сагита Ахметова уволят.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.