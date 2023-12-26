Уголовное дело об избиении сотрудника Росгвардии передано в СУ СКР по Ростовской области

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Уголовное дело об избиении сотрудника Росгвардии прокурором Кагальницкого района передано в СУ СКР по Ростовской области. Информацию об этом опубликовал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн 25 декабря.ЧП случилось 22 декабря в заведении «Лондон Паб» на Кировском, 98. Александр Хинштейн сообщил, что прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов выпил и начал конфликтовать с росгвардейцем. Ссора переросла в драку, в ходе которой прокурор нокаутировал офицера, сломав ему основание черепа и причинив ушиб головной мозг. Росгвардеец был госпитализирован.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Возможно, что после случившегося Сагита Ахметова уволят.