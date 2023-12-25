Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов жестоко избил сотрудника Росгвардии. Происшествие случилось 22 декабря в одном из заведений города. Вопиющую историю рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.Предположительно, Сагит Ахметов был выпившим и стал приставать к гостям заведения, одним из которых оказался силовик. Во время скандала прокурор зарядил росгвардейцу в лицо. С серьезными травмами его доставили в больницу.По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судьба прокурора пока не известна, но как минимум ему грозит увольнение.Добавим, что Сагит Ахметов вступил на должность прокурора Кагальницкого района летом 2022 года. До этого работал в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону.