Паре, перекрутившей 8-месячную дочь в мясорубке, продлили меру пресечения

Фото: DonDay

Обвиняемых в убийстве 8-месячной дочки супругов оставили в СИЗО. О продлении меры пресечения Якову и Анастасии Майборода стало известно в ходе очередного заседания в Ростовском областном суде 26 сентября.Прокурор запросила супругам продлить меру пресечения в виде заключения под стражу. Пара останется в следственном изоляторе как минимум на три месяца, до 10 января 2025 года.Жестокая история убийства крохи в микрорайоне Суворовском длится с 28 апреля 2023 года. В тот день девушка позвонила в полицию и сообщила о пропаже дочери. Она утверждала, что неизвестный распылил ей в лицо какое-то вещество и скрылся с ребенком.В отделе выяснились другие обстоятельства. В квартире пары нашли 13 пакетов с «фаршем» - это были останки крохи. Тогда пару задержали по подозрению в убийстве.Девушка неоднократно меняла версии убийства малышки. Сначала она заявила, что Яков ударил дочь ногой, а затем, что муж ее задушил.Судебные разбирательства длятся уже больше года. Присяжные признали обоих супругов виновными.Следующее заседание запланировано на 2 октября. Пройдет обсуждение вынесенного присяжными вердикта.