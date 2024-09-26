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Паре, перекрутившей 8-месячную дочь в мясорубке, продлили меру пресечения

Паре, перекрутившей 8-месячную дочь в мясорубке, продлили меру пресечения
Обвиняемых в убийстве 8-месячной дочки супругов оставили в СИЗО. О продлении меры пресечения Якову и Анастасии Майборода стало известно в ходе очередного заседания в Ростовском областном суде 26 сентября.

Прокурор запросила супругам продлить меру пресечения в виде заключения под стражу. Пара останется в следственном изоляторе как минимум на три месяца, до 10 января 2025 года.

Жестокая история убийства крохи в микрорайоне Суворовском длится с 28 апреля 2023 года. В тот день девушка позвонила в полицию и сообщила о пропаже дочери. Она утверждала, что неизвестный распылил ей в лицо какое-то вещество и скрылся с ребенком.

В отделе выяснились другие обстоятельства. В квартире пары нашли 13 пакетов с «фаршем» - это были останки крохи. Тогда пару задержали по подозрению в убийстве.

Девушка неоднократно меняла версии убийства малышки. Сначала она заявила, что Яков ударил дочь ногой, а затем, что муж ее задушил.

Судебные разбирательства длятся уже больше года. Присяжные признали обоих супругов виновными.

Следующее заседание запланировано на 2 октября. Пройдет обсуждение вынесенного присяжными вердикта.
Фото: DonDay
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