Житель Ростова предстанет перед судом за вооруженное нападение на инкассаторов
Ростовчанин, напавший на инкассаторов, предстанет перед судом. Он обвиняется в покушении на убийство в ходе разбойных нападений, совершенных в особо крупном размере с применением оружия и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств и огнестрельного оружия.
Ранее Rostov.ru рассказывал о вооруженном нападении на инкассаторов. 47-летний Иван Костюков напал на сотрудников финансовой организации в октябре 2019 года. Мужчина подбежал к инкассаторам в переулке Певчем и открыл по ним огонь из самодельного оружия. Негодяй потребовал отдать ему деньги. Однако инкассаторы открыли ответный огонь. Испугавшись, мужчина скрылся на автомобиле. В результате неудачного ограбления водитель и два инкассатора получили травмы.
Ивана удалось задержать спустя три недели. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В ходе расследования выяснилось, что за плечами злоумышленника еще несколько подобных преступлений. В сентябре 2018 года он пытался похитить более 20 миллионов рублей в том же переулке с помощью осколочной гранаты и самодельного пистолета. В августе 2019 года Костюков напал на приемщика металла, похитив 150 тысяч рублей. А в октябре вместе с 19-летним сообщником проник в дом на улице Узорной и похитил имущество на сумму более 19 тысяч рублей.
- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по донскому региону.
Прокуратура Ростовской области, в свою очередь, утвердила обвинительное заключение.