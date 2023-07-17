После подрыва моста автобусные рейсы из Ростова в Крым не отменили

Фото: Автовокзалы Ростовской области

Автобусы из Ростовской области в Республику Крым продолжают курсировать в обычном режиме. Информацию об этом сообщили в пресс-службе автовокзалов донского региона.Утром 17 июля на Крымском мосту случилось ЧП. В районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края случился взрыв. Путепровод оказался поврежден.- Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, - сообщили глава Республики Крым Сергей Аксенов.В настоящее время на месте работают спецслужбы. Железнодорожное сообщение с другими регионами уже восстановили.