Из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области образовались огромные пробки

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В Ростовской области образовались два огромных затора на федеральной трассе М-4 «Дон». По данным навигаторов на 10 августа, протяженность пробок в сторону Москвы составила более 10 километров.Движение затруднено на отрезке от границы с Краснодарским краем до села Самарского (Азовский район). Путь в 16 километров требует больше часа езды. Причиной затора стало массовое ДТП.Аналогичная ситуация – и на участке от хутора Персиановского до поселка Аюта (Октябрьский район). Там затор растянулся на 13 километров. Проехать его можно не менее чем за 50 минут. По словам очевидцев, машины выстроились в ряд ещё из-за одной аварии.