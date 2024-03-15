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Преподаватели и общественники обсудили меры профилактики употребления психоактивных веществ в кругу студенческой молодежи

Преподаватели и общественники обсудили меры профилактики употребления психоактивных веществ в кругу студенческой молодежи
В донской столице прошел круглый стол «Здоровая молодежь – здоровое будущее. Профилактика наркомании в студенческой среде».

Организаторами мероприятия стали региональная общественная организация «Свобода» при поддержке службы по обеспечению деятельности региональной антинаркотической комиссии, Общественной палаты Ростовской области, городской администрации и областного наркологического диспансера.

Целью круглого стола стало создание системы сотрудничества с преподавателями и общественностью по профилактике употребления психоактивных веществ среди студенческой молодежи, а также повышение грамотности населения в работе по профилактике зависимостей.

Немаловажной задачей является снижение уровня наркотизации молодежи и населения в целом. Для этого примут все необходимые меры. Проблема является актуальной, поэтому важно напомнить молодому поколению о вреде наркотиков и их пагубном влиянии на жизнь человека.

- Проведение таких мероприятий позволяет создавать устойчивую систему взаимодействия антинаркотической комиссии Ростовской области с участниками круглого стола и объединять усилия, способствующие снижению наркотизации молодёжи и населения Дона в целом, - рассказал начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов.
Фото: правительство Ростовской области.
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