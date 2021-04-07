СК РФ взял на контроль ситуацию со «скорой», застрявшей в грязи в Ростовской области
В Ростовской области следственный комитет РФ взял на контроль ситуацию со скорой помощью, застрявшей в грязи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного подразделения доложить о ходе проверки и обстоятельствах ЧП.
Происшествие случилось утром 6 апреля в Кагальницком районе. Житель хутор Родники почувствовал себя плохо. Его родственники вызвали скорую. По дороге к пенсионеру, неотложка застряла в грязи. Пока транспорт вытаскивали трактором, фельдшер отправилась к пациенту пешком. Родные встретили медика на пороге и сообщили, что Николай скончался полчаса назад.
Как сообщили в администрации Кагальницкого района, родственники умершего не имеют претензий к бригаде скорой помощи. А в местной ЦРБ считают, что пенсионер был в очень тяжелом состоянии, из-за чего и наступили необратимые для организма последствия.
Донской СКР и прокуратура проводят проверку по факту случившегося.