Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли меры поддержки среднего и малого бизнеса

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли меры поддержки бизнеса в условиях сложной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Изменения в областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» были внесены на 20-м заседании парламента.Одной из мер поддержки бизнеса станет снижение налогообложения. Так, собственники торговых центров и помещений в них, которые сдают имущество в аренду, будут платить по сниженной ставке налога на имущество — с 2,2% её сократили до 1,1%.Вторая мера касается снижения ставки налога по упрощённой системе налогообложения для отраслей, которые пострадали больше всего. В частности, это касается предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации». Для них ставка налога будет снижена с 6% до 1%. Для предпринимателей, работающих на патентной системе, в два раза уменьшается показатель потенциально возможного дохода.Поправки также устанавливают для резидентов бизнес-инкубатора льготную арендную плату в размере один рубль за квадратный метр. Это касается тех резидентов, которыми управляет Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства. Льгота будет действовать с 1 мая по 31 октября 2020 года. Эта мера позволит искать компромиссные решения и держаться на плаву как арендаторам, так и арендодателям.Александр Ищенко отметил, что в зависимости от развития ситуации будут сформулированы дополнительные меры поддержки.