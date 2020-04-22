Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли меры поддержки среднего и малого бизнеса
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли меры поддержки бизнеса в условиях сложной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Изменения в областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» были внесены на 20-м заседании парламента.
Одной из мер поддержки бизнеса станет снижение налогообложения. Так, собственники торговых центров и помещений в них, которые сдают имущество в аренду, будут платить по сниженной ставке налога на имущество — с 2,2% её сократили до 1,1%.
Вторая мера касается снижения ставки налога по упрощённой системе налогообложения для отраслей, которые пострадали больше всего. В частности, это касается предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации». Для них ставка налога будет снижена с 6% до 1%. Для предпринимателей, работающих на патентной системе, в два раза уменьшается показатель потенциально возможного дохода.
- Перед нами стоят две главные задачи: остановить распространение коронавируса и помочь тем, кто пострадал. Очевидно, что пока были выработаны и приняты не все исчерпывающие меры, - отметил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. - Сегодня были приняты важные решения, которые касаются снижения нагрузки на бизнес и производства, продолжающие работать. Прежде всего, это малое и среднее предпринимательство. Сокращены ставки налогов, связанных с имуществом в отношении торговых центров и тех, кто работает над производством тепличных овощей. Существенно снижены налоги для малого бизнеса, упрощена система налогообложения. На реализацию этих мер из бюджета выделят порядка 1 миллиарда 100 миллионов рублей.
Поправки также устанавливают для резидентов бизнес-инкубатора льготную арендную плату в размере один рубль за квадратный метр. Это касается тех резидентов, которыми управляет Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства. Льгота будет действовать с 1 мая по 31 октября 2020 года. Эта мера позволит искать компромиссные решения и держаться на плаву как арендаторам, так и арендодателям.
Александр Ищенко отметил, что в зависимости от развития ситуации будут сформулированы дополнительные меры поддержки.