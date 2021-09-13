Председатель донского парламента поздравил сотрудников санитарно-эпидемиологической службы с профессиональным праздником

Лучших сотрудников донской санитарно-эпидемиологической службы России поздравили с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие состоялось 15 сентября в донском парламенте.Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко выразил слова благодарности специалистам от имени депутатского корпуса.- Профилактическая деятельность – опора всего здравоохранения, важнейшее условие сохранения и укрепления здоровья граждан. В региональном управлении Роспотребнадзора, в Центре гигиены и эпидемиологии Ростовской области, Ростовском НИИ микробиологии и паразитологии трудятся специалисты высочайшей квалификации, - отметил Александр Ищенко. - Ваша работа и по защите прав потребителей и в сфере профилактики заболеваний, во всем, что касается благополучия человека, всегда была важна и востребована. Но особую роль приобрела в острый период пандемии.Председатель донского парламента подчеркнул, что именно благодаря слаженной работе санитарно-эпидемиологической службы в Ростовской области не было взрывного роста инфицированных.Также в регионе по инициативе главы Василия Голубева выработали меры допподдержки населения и предприятий. Они были направлены на адресную социальную помощь малообеспеченным людям и семьям, а также на предоставление льгот пострадавшим отраслям бизнеса.Александр Ищенко подчеркнул, что сейчас население Дона вернулось к привычной жизни, хотя вирус и остается серьезной угрозой. Однако благодаря работе по профилактике коронавируса регион продолжает стабильно развиваться.Спикер донского парламента поблагодарил сотрудников санитарно-эпидемиологической службы за стойкость и верность долгу. Он пожелал медикам дальнейших профессиональных успехов и благополучия в семьях.- Человек живет для счастья, а ваша работа направлена на то, чтобы это счастье обеспечить. Вы всегда переживаете за близких, за тех, кого любите, за тех, кто рядом, - добавил Александр Ищенко. - Учитывая вашу профессию, вы переживаете вдвойне, поскольку больше других понимаете, что происходит на самом деле, знаете, где таится реальная опасность, а где ложная тревога. Пусть в вашей жизни будет меньше проблемных горестных минут и больше часов, дней, недель радости, семейного уюта и благополучия.Александр Ищенко торжественно вручил донским специалистам поощрения Заксобрания Ростовской области за значительный вклад в формирование и реализацию социально-экономической политики, охрану здоровья жителей Ростовской области.