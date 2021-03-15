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Предполагаемая любовница Павла Мамаева из Испании намерена приехать в Россию

Предполагаемая любовница Павла Мамаева из Испании намерена приехать в Россию
На фото: испанская модель Ирен Гарсия Морено.

Предполагаемая любовница игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева собирается прилететь в Россию. Об этом испанская модель Ирен Гарсия Морено написала на своей странице в «Инстаграме».

По словам адвоката девушки, Терезы Буэйес, причиной посещения страны стало интервью на Первом канале. А сама поездка никак не связана с Павлом Мамаевым.

Экс-супруга футболиста опубликовала в своем микроблоге заявление об измене мужа во время сборов в Испании. К публикации Алана Мамаева прикрепила фотографию 29-летней модели Ирен Гарсия Морено, которую подозревает в связи с Павлом.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Мамаеву нашли без сознания в Москве и доставили в больницу с отравлением таблетками. Через некоторое время Ирен поделилась в «Инстаграме» положительным тестом на беременность, а Мамаева заявила о разводе с футболистом.

На фото: Павел и Алана Мамаевы.

Как сообщила адвокат модели «РБ Спорт», экс-супруга спортсмена угрожала Ирен и публиковала ее личные данные. По этому поводу они обратились к правоохранителям в Испании. Поэтому Мамаевой в случае приезда в эту страну грозит задержание в аэропорту.

В настоящее время Алана публикует в своем «Инстаграме» многочисленные посты о разводе и тяжело переносит разрыв.

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