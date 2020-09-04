Жена футболиста «Ростова» Алана Мамаева поделилась смешным фото с собакой в день своего рождения

Супруга футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева опубликовала забавное фото в честь своего дня рождения. Смешной снимок с собакой Алана Мамаева сделала накануне своего 33-летия.На фото, опубликованном в Инстаграме, Мамаева предстала в шикарном нежно-розовом платье. Сзади нее - красивая лестница, которую можно встретить только в дорогих домах или фильмах. Несмотря на весь антураж, который вокруг Аланы, фото получилось очень смешным.Видимо, во время фотосессии в кадр забежала собака Мамаевых. Алана удивленно расставила руки и выпучила глаза. Снимок получился неожиданным и очень комичным.- Ну что с Днем Рождения меня, - скромно подписала фотографию девушка.В комментариях к посту поклонники семейства стали поздравлять девушку с днем рождения. Фанаты пожелали ей здоровья и благополучия в семье.К слову, семья сейчас далеко от Аланы. Мамаева вернулась в Москву, чтобы закончить начатый ремонт в их квартире. Супруг и дети семейства остались в Ростове.- Я выбрала - закончить с этим всем, а потом уже домой. Поэтому я остаюсь в Москве и скучаю по своим. Надеюсь, что хоть к Пашиному дню рождения (17.09) успею выбрать все эти бесконечные шторки-диваны-столешницы и вернуться в Ростов, - поделилась откровениями Мамаева.