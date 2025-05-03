Поврежденный из-за атаки беспилотников дом в Целине восстановят

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что семье из поселка Целина будет оказана помощь. Родители троих детей лишились крыши над головой из-за пожара, вызванного падением обломков беспилотника.- Семье из поселка Целина, у которой этой ночью из-за атаки БПЛА поврежден дом, поможем с его восстановлением, направим также единовременные выплаты, - заявил глава региона.Отметим, что повреждения в результате атаки БПЛА получили и другие здания. Среди них – муниципальные учреждения: районный Дом культуры и Центр внешкольной работы. К счастью, никто из людей не пострадал.