Утром 13 января в Ростовской области дважды объявили об опасности БПЛА

Фото: Дондей

Утром 13 января в Ростовской области дважды объявили об опасности, связанной с беспилотниками. Об этом сообщило РСЧС около 09:30.Жителям рекомендуется покинуть улицы и укрыться в помещениях.Ранее, примерно час назад, силы ПВО успешно отразили атаку дронов над Таганрогом. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки были повреждены промышленный объект, жилые здания, газовые коммуникации и несколько легковых автомобилей.После отбоя специалисты начнут ликвидацию последствий атаки.