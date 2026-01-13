Новости
Утром 13 января в Ростовской области дважды объявили об опасности БПЛА
Утром 13 января в Ростовской области дважды объявили об опасности, связанной с беспилотниками. Об этом сообщило РСЧС около 09:30.

Жителям рекомендуется покинуть улицы и укрыться в помещениях.

Ранее, примерно час назад, силы ПВО успешно отразили атаку дронов над Таганрогом. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки были повреждены промышленный объект, жилые здания, газовые коммуникации и несколько легковых автомобилей.

После отбоя специалисты начнут ликвидацию последствий атаки.
Фото: Дондей
