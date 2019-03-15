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Потепление до +14 градусов прогнозируют в Ростове

Потепление до +14 градусов прогнозируют в Ростове
Фото: Azovnew.ru

В Ростове на наступившей неделе погода будет переменчивой. Если в понедельник, 18 марта, будет хмуро и пасмурно весь день, то уже во вторник ожидается ясная и солнечная погода.

Вторник и среда станут самыми тёплыми днями недели. Воздух прогреется в эти дни до +13…+14 градусов. Но уже в четверг небо опять затянет облаками. Температура опустится до +11 градусов днём и до +9 вечером.

Вторая половина недели будет дождливой. Небольшие осадки ожидаются ежедневно, в том числе на выходных.

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